الأمن العام: سنبقى معاً فوق أرضنا كأشجار الزيتون متشابكين - صور

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، صوراً لرجال الأمن، خلال تنظيم الفعاليات والمسيرات الشعبية، التي انطلقت في عدة محافظات، بعد صلاة الجمعة، دعماً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال على القطاع.



وقالت المديرية في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر فيسبوك :"جمعتنا، ووطننا، وأهلنا في جمعة خامسة من التعبير والتضامن في إطار من الالتزام والتعاون والاحترام".



وأضافت :"سنبقى معا فوق أرضنا، كأشجار الزيتون متشابكين، وكأشجار النخيل شامخين… حفظكم الله الوطن وحفظ الوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة".



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