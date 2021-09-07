الثلاثاء 07-09-2021
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الثلاثاء، 07-09-2021 04:46 م

الأمن العام يحذر الأردنيين من سناب شات

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الوكيل الاخباري- حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية المواطنين وخاصة السيدات من اختراق الحسابات الشخصية على تطبيق “سناب شات”؛ وذلك عبر الروابط الوهمية.

وقالت الوحدة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الضحية يقوم بالضغط على الرابط الالكتروني ويتم الخروج من حسابه وتظهر له صفحة وهمية (صفحة مزوره مشابهه بالشكل لموقع السناب شات) تطلب منه تسجيل الدخول إلى حسابه من خلال البريد الالكتروني أو أسم المستخدم وكلمة السر للرجوع والدخول مرة أخرى للحساب غير أنه في الحقيقة هي صفحه وهمية يقوم من خلالها المخترق بالحصول على البريد الالكتروني او اسم المستخدم وكلمة السر وبعدها يقوم بالدخول الى حساب الضحية وتغيير الرقم السري والبريد الالكتروني وبياناته الشخصية والحصول على جميع الصور او مقاطع الفيديو الخاصة بالضحية والموجودة على حسابه الشخصي ثم يقوم بالابتزاز او التهديد وقد يقوم أحيانا بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة بالضحية ويطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر.

ودعت جميع المواطنين بعدم الضغط على أية رابط الكتروني يصل الى أي من الحسابات الشخصية او تطبيقات الدردشة الخاصة وتفعيل المصادقة الثنائية على جميع الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم التحقق من كل عملية تسجيل دخول من خلال رمز يتم ارساله الى رقم هاتفك المرتبط بحسابك الشخصي وكذلك عدم الإبقاء على أي صورة او مقطع فيديو يتم تصويره من خلال تطبيق السناب شات على الحساب الشخصي ويفضل نقله الى الاستديو الخاص بالهاتف الشخصي.

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