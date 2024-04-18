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الخميس، 18-04-2024 03:29 م

الأمن العام يحذر من الغبار

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الوكيل الاخباري- حذرت مديرية الأمن العام من الأجواء المغبرة السائدة والمتوقع ازدياد تأثيرها خلال الساعات القادمة، وانتهائها مساء اليوم.

ودعت المديرية إلى التأني والحذر خلال القيادة في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، بسبب الغبار، وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مرضى الجهاز التنفسي حفاظاً على سلامتهم.

كما أكدت مديرية الأمن العام على أهمية التقيد بمتطلبات السلامة العامة خلال الأجواء المعتدلة والدافئة يوم غد الجمعة، وما يصاحبها من رحلات تنزهية،  لافتة إلى أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الأماكن الطبيعية.

 وشددت على أهمية اتباع الاجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة، وتجنب حوادث الغرق أو الإصابات بضربات الشمس أو الحرائق لا قدر الله.

وبينت مديرية الأمن العام  أن أسباب الغرق أغلبها تعود إلى الاستهانة بمتطلبات السلامة، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية، وخاصة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود وقنوات المياه والبرك الزراعية وغيرها .

ودعت المديرية إلى اتباع النصائح والإرشادات التالية :

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* اختيار المكان المناسب والآمن للتنزه، والابتعاد عن المناطق الخطرة المطوقة بلافتة تحذيرية 


* مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق .


* عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لذلك كالبرك الزراعية والسدود وقنوات المياه والالتزام بالإرشادات التحذيرية الموجودة بالقرب منها .


* مراقبة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار والمقاطع الصخرية الخطرة أو الاقتراب من الآبار المهجورة.


* الحذر عند عملية إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الاشتعال بأيدي الأطفال .


* الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية آمنة تجنباً لحوادث التسمم .
* عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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