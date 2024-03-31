الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 31-03-2024 12:05 ص

حزب عزم يرفض أي مساس بأمن واستقرار الوطن

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الوكيل الاخباري - أكد حزب عزم رفضه لأي مساس بأمن واستقرار الوطن أو العبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأمن، ووقوفه خلف الأجهزة الأمنية في التصدي لكل يد تسعى للعبث بأمن الأردن، وعدم السماح لأي شخص أو جهة المساس بالوطن وأمنه.

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وأشار الناطق الإعلامي للحزب، محمد السلامات البرماوي، إلى أن الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق هما حق يكفله الدستور، إلا أن أي تعبير غير حضاري من شأنه العبث والتخريب والإخلال بأمن المجتمع واستقراره غير مقبول.

 

 

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