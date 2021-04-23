الأمن العام يفاخر بمصلي الجمعة - صور

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية الأمن العام خطة أمنية مجتمعية لمساعدة المصلين اثناء اداء صلاة الجمعة سيرا على الاقدام.

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وعملت الكوادر المنتشرة امام عدد كبير من المساجد على مساعدة المصلين وتجنب التجمع والازدحام، بما يحقق التباعد الجسدي، وشروط الوقاية والسلامة، في إطار التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وشكرت مديرية الأمن العام ، مصلي الجمعة الذين أدّوا صلاتهم، ووصفتهم بـ"القدوة"، في الالتزام بالإرشادات الصحية، وتحقيق التباعد الجسدي، مظهرين تعاوناً كبيرا مع رجال الأمن الذي تواجدوا خدمة للمصلين.





























