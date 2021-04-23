الجمعة 23-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجراد يجتاح مناطق البقاع اللبناني

الصحة التونسية: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

السماح لمتقاعدي الضمان الاستفادة من تمكين 2

إعلان من إدارة الأزمات إلى 4 قطاعات

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية

40 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

قرارات مرتقبة بشأن الحظر

الأمن العام يفاخر بمصلي الجمعة - صور

فرحة أردنية بعودة صلاة الجمعة - صور

الأردن يدين استفزازات الاحتلال في القدس

الجمعة، 23-04-2021 03:43 م

خطة أمنية لمساعدة المصلين

الأمن العام يفاخر بمصلي الجمعة - صور

12
أحد رجال الأمن العام مع مصلٍ


الوكيل الإخباري - نفذت مديرية الأمن العام خطة أمنية مجتمعية لمساعدة المصلين اثناء اداء صلاة الجمعة سيرا على الاقدام.

اضافة اعلان

وعملت الكوادر المنتشرة امام عدد كبير من المساجد على مساعدة المصلين وتجنب التجمع والازدحام، بما يحقق التباعد الجسدي، وشروط الوقاية والسلامة، في إطار التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

 

وشكرت مديرية الأمن العام ، مصلي الجمعة الذين أدّوا صلاتهم، ووصفتهم بـ"القدوة"، في الالتزام بالإرشادات الصحية، وتحقيق التباعد الجسدي، مظهرين تعاوناً كبيرا مع رجال الأمن الذي تواجدوا خدمة للمصلين.

 














 




 

 


 

إقرأ ايضا
رو

السماح لمتقاعدي الضمان الاستفادة من تمكين 2

د

إعلان من إدارة الأزمات إلى 4 قطاعات

فحوص

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية

الحظر

قرارات مرتقبة بشأن الحظر

كورونا

40 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

7

فرحة أردنية بعودة صلاة الجمعة - صور

أخبار متعلقة
4202115225346801974965

الصحة : قرار عودة صلاة الجمعة جاء في الوقت المناسب

صلاة

مطلب شعبي بصلاة العشاء والتراويح في المساجد بأسرع وقت

4202110152750472199658

الحكومة تصدر البلاغ رقم 31 بشأن صلاة الجمعة

9202028192027388716900

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول صلاة الجمعة وقرار جديد يطبق الجمعة القادمة

420211521223547205005

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:41

4202110163910299590527

الهواري : قرار عودة صلاة الجمعة وارد خلال رمضان وهو قيد الدراسة