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الإثنين، 28-12-2020 04:04 م

الأمن العام يكشف حقيقة حادثة الإعتداء على طفلة وتشويه وجهها

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني ان الخبر الذي يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتداء على طفلة في الرمثا و تشويه وجهها يعود الى قضية قديمة ومنظورة أمام القضاء.
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 وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن الإجراءات الأمنية في القضية انتهت وهي الآن بعهدة القضاء صاحب الكلمة الفصل في هذه القضايا، وأنها لم تحصل اليوم ، مؤكداً ان الطفلة من جنسية عربية وليست اردنية . 

 وبين المصدر انه لم يتم تشويه وجه الطفلة كما يتم الادعاء بالخبر حيث تعرضت لخدش بسيط فقط ، داعياً إلى ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي . 

 




 

 


 

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