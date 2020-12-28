الأمن العام يكشف حقيقة حادثة الإعتداء على طفلة وتشويه وجهها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد مصدر امني ان الخبر الذي يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتداء على طفلة في الرمثا و تشويه وجهها يعود الى قضية قديمة ومنظورة أمام القضاء.وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن الإجراءات الأمنية في القضية انتهت وهي الآن بعهدة القضاء صاحب الكلمة الفصل في هذه القضايا، وأنها لم تحصل اليوم ، مؤكداً ان الطفلة من جنسية عربية وليست اردنية .وبين المصدر انه لم يتم تشويه وجه الطفلة كما يتم الادعاء بالخبر حيث تعرضت لخدش بسيط فقط ، داعياً إلى ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي .