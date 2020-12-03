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الخميس، 03-12-2020 01:59 م

حقيقة عدم فاعلية فحص كورونا وظهور النتائج الإيجابيّة الخاطئة

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الوكيل الاخباري - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تويتر"، و"واتساب" مقطع فيديو، يظهر فيه أحد الأشخاص مُدعيًا أن العالِم الذي أنشأ اختبار PCR، وهي الطريقة المستخدمة دوليًا للكشف عن Covid-19، قال إنه لا يمكن استخدام الاختبار للكشف عن فيروس "كورونا" أو الفيروسات المشابهة له بدقة، وأن ذلك أدّى إلى ظهور عدد كبير من النتائج الإيجابيّة الخاطئة.
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وعزا المتحدّث في الفيديو كلامه إلى مخترع فحص PCR عالم الكيمياء الحيويّة، كارس موليس، مستشهدًا بكلام "موليس" في مقابلة تلفزيونيّة منشورة على موقع يوتيوب بتاريخ 6 تشرين الأول 2020، تم توظيفه بسياق خاطئ، إذ ذكر المتحدّث أن "موليس" قال إن الفحص قادرٌ على كشف أي مادة في أي جسم، وأنه لا يُستخدم لكشف الفيروسات الموسميّة الحرة، وأنه لا يمكن أن يكشف عن الإصابة بـ"كورونا"، وهو ما تبيَّن عدم دقّته.

وتحقَّق "أكيد" من صحّة الادعاءات المتداولة، إذ تبيَّن أن "موليس" قد تُوفي في آب/2020، أي قبل تسجيل أول حالة عالميًّا مصابة بـ"كورونا" في كانون الثاني من العام نفسه، وبالتالي لم يكن بإمكانه تقديم أي تأكيد محدد حول استخدام اختبار PCR للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".

كما ذكر فريق التحقٌّق في موقع The Journal الألماني أنَّ المقابلة التلفزيونيّة، التي أّخذت الاقتباسات منها، أُجريت مع "موليس" في العام 1993، وكان يتحدث فيها عن تجربة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" على وجه التحديد، وليس "كورونا".

وأشارت رويترز في تقريرٍ لها إن الإدّعاءات تمّ تداولها في دول عديدة حول العالم، وترجمتها إلى لغات عديدة، ولكنها تبقى مضلّلة ولم توضع في سياقها الصحيح، فضلاً عن أنها متداخلة مع معلومات ذكرها كاتب أمريكي يُدعى جون لوريتسين في مقالٍ له، ونُسبت بشكلٍ مضلّل إلى مُخترع فحص PCR كاري موليس.

 




 

 


 

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