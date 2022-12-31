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السبت، 31-12-2022 12:25 م

الأمن: انتشار على جميع المفاصل الرئيسية بالتزامن مع رأس السنة

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن المجموعات الأمنية بدأت بالانتشار على جميع المفاصل الرئيسية للتعامل مع الحركة النشطة المتوقعة ليلاً تزامنا مع بداية السنة الجديدة.

ووفق النقيب موفق الخطبا من إدارة السير، أكد أن مهمة رقباء السير القائمين بالميدان، تسهيل مهمة المواطنين، بالاشراف على العملية المرورية بشكل مباشر.


ولفت إلى أن هناك حركة نشطة متوقعة في الفترة المسائية، مؤكداً أنه سيتم توزيع المجموعات الأمنية بشكل متفاوت بحيث يتناسب مع الحركة، للمحافظة على انسيابية الطرق ومنع الوقوف المزدوج والمعيق الذي قد يسبب لا سمح حوادث.

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ودعا المواطنين للتعاون مع رقباء السير للمحافظة على البيئة الآمنة التي ستكون متوفرة.


 




 

 


 

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