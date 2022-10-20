النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن حسن السيرة والسلوك للسائق ومُحصل الأجرة ( الكنترول) العامل على خطوط النقل العام هو شرط معمول به بموجب نظام وتعليمات.

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وبينت وشاح لـ " الوكيل الإخباري" أن أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل نقل الركاب لعام 2009 تضمن مواد تشير إلى شروط ونوع الخدمة، وشرط أن يحصل السائق ومُحصل الأجرة على حسن سيرة وسلوك (موافقة أمنية من الجهات المختصة).



وفتحت الهيئة ملف مُحصل الأجرة عام 2014، وتم بوقتها الإتفاق على تعديل التعليمات والأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مُحصل الأجرة للسماح له بالعمل وفقا لشروط تنظيمه.