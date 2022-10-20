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الخميس، 20-10-2022 12:08 م

مركز ثقافي إيطالي في عمان العام المقبل

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الوكيل الإخباري- كشف السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيتسوتي ان السفارة تعمل على افتتاح مركز ثقافي إيطالي في عمان خلال العام المقبل.اضافة اعلان


وقال السفير بيتسوتي خلال حفل نظمته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مساء الأربعاء في سينما الرينبو بعمان بمناسبة أسبوع اللغة الإيطالية وبالتعاون مع سفارتي إيطاليا وسويسرا في الأردن، إن اللغة الإيطالية تشهد في انتشارا لافتا في الأردن.

وأشار الى رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات أكد له خلال لقائه أخيرا أن الجامعة تشهد إقبالا من الطلبة الأردنيين على تعلم اللغة الإيطالية، لأنها "لغة الفن والثقافة".

من جهته، أشار رئيس الشؤون الديبلوماسية في السفارة السويسرية في الأردن إدوارد جوي إلى أن سويسرا تحتفل باللغة الإيطالية كونها إحدى اللغات الرسمية الأربعة في الكونفدرالية السويسرية وهي جزء لا يتجزأ من التكوين الثقافي السويسري، مشيرا الى مساهمة اللغة الإيطالية في الثقافة الأوروبية وكذلك في التاريخ الأوروبي وتاريخ سويسرا بشكل خاص.

وعرض خلال الحفل الفيلم الدرامي السويسري "كرونوفوبيا" للمخرج السويسري الإيطالي فرانسيسكو ريزي، ويروي قصة شخصية "سوتر" الرجل الوحيد والغامض ودائم الترحال والهارب باستمرار من ذاته الحقيقية في الوقت الذي يراقب سرا "آنا" تلك المرأة الوحيدة المتمردة والتي تعيش حالة حزن وأرق دائم .

 




 

 


 

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