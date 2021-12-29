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الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

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الأربعاء، 29-12-2021 12:20 م

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

شرطة نجدة (3)


الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام العميد فراس الدويري، أنه تم تخصيص أعداد كافية من مرتبات الأمن العام لنقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية وتأمين الإجابات إلى مراكز التصحيح المحروسة أمنياً خلال سير الامتحان التكميلي.

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وشدد الدويري، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة مع بدء الإمتحانات التكميلية، وبما يضمن سيرها دون اي تجاوزات ووفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.


وبين أن مديرية الأمن العام وفرت عنصر من مرتبات الدفاع المدني أمام كل مركز امتحاني لتقديم الخدمات الطبية والوقائية والإسعافية عند الحاجة.


ونوه الدويري، إلى أن الإجراءات الأمنية والإدارية ستتخذ بحق كل من يحاول التشويش على سلاسة سير الامتحان التكميلي لطلبة الثانوية العامة كواجب وطني ومسؤولية عظيمة تقع على عاتق مديرية الأمن العام.


وطلب من المواطنين عدم التجمع أمام المدارس حفاظا على النظام العام، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذه التجمعات بالطرق القانونية اللازمة.

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