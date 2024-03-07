الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

الوكيل الاخباري- وصل نزيلان من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستوى الثالث والنهائي في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم والتي من المتوقع أن تعلن نتائجها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، وتشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



ويذكر أن هذه المشاركة هي الأولى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، إذ تعتبر برامج حفظ القرآن الكريم داخل مراكز الإصلاح من البرامج المتأصلة والقديمة التي تسعى الإدارة لإشراك أكبر عدد من النزلاء فيها بهدف إحداث التغيير الإيجابي في سلوك النزلاء وحثهم على الفضائل بعيداً عن السلوك الجرمي.

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وبلغ عدد النزلاء المنخرطين في أنشطة حفظ القرآن الكريم الداخلية لعام 2023 يفوق 400 نزيل، يتم تكريمهم بشكل متكرر من قبل مديرية الأمن العام ومن قبل بعض الجمعيات الشريكة بموجب مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز العملية الإصلاحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل