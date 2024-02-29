نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، إطلاقها مشروع "إفطار صائم في غزة" خلال شهر رمضان المبارك، لمساعدة الأهل الصامدين والمرابطين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي همجي، وإبادة وتجويع لم تشهده البشرية عبر التاريخ.

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وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، اليوم الخميس، أن النقابة ومنذ بداية العدوان الغاشم لم تألو جهدا في تنظيم الفعاليات والحملات التي تدعم صمود الأهل في غزة، وتسهم ولو بالقليل في استمرارهم بحياة كريمة، لافتا إلى أن الوضع أصبح في غاية الخطورة، حيث يواجه الآلاف من سكان غزة خطر المجاعة الوشيك.



وبين أن استمرار العدوان بهذه الوحشية يضاعف المعاناة على أهالي غزة ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلًا عن تضاعف الاحتياجات الماسة لتوفير العلاج والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء.



وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي لنقابة المهندسين الأردنيين، حيث سينطلق خلال شهر رمضان المبارك وسيشمل المواد الغذائية الأساسية.



ودعا الزعبي، المهندسين والنقابيين والمواطنين إلى التفاعل مع هذا المشروع لكون قطاع غزة بحاجة ماسة لجميع أشكال الدعم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي يتعرض له، مبينا أن التبرع للمشروع سيكون عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة كليك، وفي مقر النقابة في الشميساني وفروعها في كافة محافظات المملكة طيلة شهر رمضان المبارك.