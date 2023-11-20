الأمن يتعامل مع بلاغات وإخلاء منازل بسبب ارتفاع منسوب المياه - صور

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية الأمن العام خلال الليلة الماضية وصباح اليوم تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة، واستجابت المديرية من خلال تشكيلاتها ووحداتها لعدد من البلاغات.



وفي محافظة الكرك استجابت كوادر الدفاع المدني لمعلومات حول وجود عائلة محاصرة داخل بيت متنقل بسبب جريان السيول وتدفقها في منطقة زحوم، فعملت الفرق المتخصصة على اخلائهم إلى منطقة آمنة.



كما تعاملت كوادر دفاع مدني غرب عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشقق السكنية حيث تم التعامل معها دون وقوع إصابات تذكر.



وكانت مديرية الأمن العام حذرت في الليلة الماضية ولعدة مرات من خطر تشكل السيول وتجمع المياه مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها او الاقتراب منها .



ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.

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