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الأربعاء، 22-12-2021 09:33 ص

الأمن يتلقى 50 ألف مكالمة منذ بدء المنخفض

شرطة نجدة (3)


الوكيل الإخباري - قال مدير مركز العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العقيد أمجد العبادي، اليوم الأربعاء، إن المديرية تلقت منذ بداية المنخفض الجوي 50 ألف مكالمة منهم 34 ألف بلاغ.

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وأضاف العبادي أن ابرز هذه البلاغات كانت تتمحور حول حوادث السير ومشاجرات وحالات مرضية.


وبين أن الدفاع المدني تلقى نحو 6500 بلاغ مرتبطة بالمنخفض الجوي.


ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم خلال المنخفض الجوي وذلك بإتباع النصائح والإرشادات ابرزها الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال إلى أماكن مرتفعة و أكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم. المملكة 

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