الأمن يتلقى 50 ألف مكالمة منذ بدء المنخفض

الوكيل الإخباري - قال مدير مركز العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العقيد أمجد العبادي، اليوم الأربعاء، إن المديرية تلقت منذ بداية المنخفض الجوي 50 ألف مكالمة منهم 34 ألف بلاغ.

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وأضاف العبادي أن ابرز هذه البلاغات كانت تتمحور حول حوادث السير ومشاجرات وحالات مرضية.



وبين أن الدفاع المدني تلقى نحو 6500 بلاغ مرتبطة بالمنخفض الجوي.