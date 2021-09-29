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الأربعاء، 29-09-2021 10:20 ص

الأمن يحذر من نشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري– حذّر رئيس فرع التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية النقيب وائل المومني، من وضع الصور الشخصية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي أمام العامة، داعيا إلى حصر مشاهدتها لبعض المقربين فقط.

ودعا المواطنين إلى عدم قبول طلب صداقة من أشخاص غير معروفين لديهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن الدردشة الوهمية أو أي شيء مبني على الوهم سيكون له غايات وأهداف أبرزها الابتزاز المادي أو الاحتيال المالي، من خلال انتحال شخصية أحد الأشخاص المعروفين لإقامة محادثة ومن ثم سرقة صورة ليتم بعدها ابتزاز الشخص.

وأضاف أن وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت مع العديد من القضايا التي تتعلق بتبادل إرسال الرموز “الكود” على منصات التواصل الاجتماعي ليتم بعدها سرقة الحساب بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يتم التحذير دائما من عدم التواصل والتحدث مع أشخاص غير معروفين على الواقع، كما لابد من التأكد من الأشخاص الذين يتقدمون خلال المحادثة بطلبات غير اعتيادية (ارسال صور لبطاقات) حتى إن كانوا من الأشخاص المعروفين والأصدقاء.

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