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الجمعة، 20-10-2023 11:42 ص

الأمن يصدر بيانا حول الطرق المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت

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الوكيل الاخباري - أكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم، على عدم السّماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي ستنفذها مرتبات الأمن العام حفاظاً على سلامة المواطنين.

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وبيّنت المديرية، أنها حرصت خلال الأيام الماضية، وستحرص على الدوام على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقاً لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمّع في مناطق تمثّل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة .


وبيّنت المديرية عن وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت، مؤكدة على أنه لا تهاون في تنفيذ القانون .


 




 

 


 

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