الصفدي: المعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية

الوكيل الاخباري -

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دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المجتمع الدولي إلى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، قائلا إن المعايير الإنسانية والقانونية "يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية".وأضاف في مقابلة مع قناة (بي. بي. سي)، الأحد، أنه يجب وقف الحرب والعنف، محذراً من خطر توسعها.وأشار الصفدي إلى أن الحرب على غزة لن تجلب أمناً، وتقتل الأبرياء شيوخاً ونساءً وأطفالاً، موضحا أن السلام العادل على أساس حل الدولتين وحده سيوفر الأمن لفلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها.