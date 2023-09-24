بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب الإلكترونية 12 في الاردن

الوكيل الإخباري - بدأ مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، التحضيرات لعقد قمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 3 - 9 تشرين الثاني المقبل بمشاركة متوقعة لـ 1500من المهتمين بقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

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وستشمل القمة في نسختها المحدثة لهذا العام، التي تستمر لمدة أسبوع واحد، أقاليم المملكة الثلاثة حيث ستكون بدايتها من مدينة "أم قيس" الأثرية في شمال المملكة مرورا بمنطقة البحر الميت ومدينة البترا وصولا إلى العقبة جنوباً، إضافة إلى تنظيمها مسابقة الرياضات الإلكترونية Esport .



كما ستشهد القمة مجموعة واسعة من الفعاليات والجلسات المشتركة لتكون فرصة لكافة المهتمين للاطلاع أكثر على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها، بمشاركة الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.



