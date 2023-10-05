94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - قالت جمعية الفنادق الأردنية، إن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي وصلت الى 94%.

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وبين نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، أن معدل نسب الإشغال في العاصمة عمان بلغت 74%، وفي البحر الميت 94%، وفي البترا 76%، والعقبة 79%.



وأشار هلالات إلى أنه وصلت نسبة حجوزات فنادق البحر الميت لفئة خمس نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 90%، مقابل 81% في العقبة، و71% في العاصمة عمّان، و91% في البترا.



وأضاف أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 79%، والبحر الميت 98%، والعاصمة عمان 81%، فيما البترا 74%.



وأوضح أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 70%، والبترا 63%، والعقبة 76%.