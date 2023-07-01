السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني طعناً في مرج الحمام

بعدما أشعل مقتله فرنسا.. تشييع الفتى نائل بمراسم عائلية

حقيقة فاتورة مطعم بـقيمة ألف دينارا تثير مواقع التواصل

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول حول سائق حاول الفرار من رجال الأمن في المشارع

لحقت رفيقتها بالحج .. وفاة حاجة فلسطينية في مكة

الخارجية تهيب بالأردنيين في فرنسا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

دول تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة

مدير حدود المدورة: وصول 31 حافلة على متنها 1000 حاج

الجمارك: مركز حدود المدورة جاهز لاستقبال الحجاج

مدفيديف: نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي

السبت، 01-07-2023 02:12 م

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول حول سائق حاول الفرار من رجال الأمن في المشارع

شرطة نجدة (3)


الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل فيديوهات جرى تداولها وأظهرت سائق مركبة نقل متوسطة يقوم بالفرار من رجال الأمن العام وأحد رجال الأمن متشبث بالمركبة. اضافة اعلان


وأكّد أنّ الحادثة وقعت في منطقة المشارع قبل حوالي عشرة أيّام بتاريخ 20/6، إذ أوقفت إحدى دوريات الشرطة مركبة نقل متوسطة وعند تدقيق المركبة والسائق الذي تبين بـأنه مطلوب بعدة طلبات، قام السائق باغلاق نافذة المركبة ومحاولة الفرار من المكان بينما بقي رجل الأمن متشبث بالمركبة.

وأضاف أنّه وبعد مسافة ليست بالطويلة جرى ايقاف المركبة بعد ملاحقتها وتم ضبط سائق المركبة الذي تبين وجود طلبات بحقه فيما لم يصب رجل الأمن العام بأي أذى يذكر، وجرت إحالة السائق المطلوب للقضاء، وتقرر توقيفه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمقاومته رجال الأمن العام ومحاولة إلحاق الأذى بهم .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

وفاة عشريني طعناً في مرج الحمام

10c1a07d-d66f-4580-8d76-783003d81782

حقيقة فاتورة مطعم بـقيمة ألف دينارا تثير مواقع التواصل

1688204671591

الغابات متنفس سياحي لأبناء الكرك وزوارها

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.45.43 PM (2)

الخارجية تهيب بالأردنيين في فرنسا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

ططط

مدير حدود المدورة: وصول 31 حافلة على متنها 1000 حاج

649ff0885e713

الجمارك: مركز حدود المدورة جاهز لاستقبال الحجاج

أخبار متعلقة
359140_48_1646202471

القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في عمّان

e88955d4-ac3e-46ab-b0fb-34c7cfbb17d5

هيئة الاتصالات توضح حول موعد انتشار خدمة 5G والمناطق التي ستشملها

9802979a-8d1b-41be-b3bc-1bc1bc977714

الأردنيون يخطُّون وثيقة تاريخية لعروة وثقى مع الهاشميين يوم زفاف ولي العهد

مدينة_عجلون (1)

عجلون: مطالب بتكثيف حملات النظافة على الأماكن السياحية ومواقع التنزه

main_image5d444815ae843

العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملك

WhatsApp Image 2023-06-01 at 12.00.47 PM

الشواربة: شكرا لكوادر الأمانة التي عملت لتكون عمان بأبهى حلة