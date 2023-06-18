القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في عمّان

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من تحديد هوية مرتكب جريمة السلب تحت التهديد لأحد محال الصرافة قبل أيام في منطقة البيادر جنوب العاصمة عمان ويلقون القبض عليه.وفي التفاصيل، فقد كان قد ورد بلاغ لادارة البحث الجنائي قبل عدة أيام بقيام شخص مجهول وملثم بالدخول لاحد محال الصرافة في منطقة البيادر وسلب مبلغ ألفي دينار تحت التهديد بواسطة سلاح ناري كان بحوزته والفرار من الموقع .وبيّن الناطق الإعلامي انه ومنذ لحظة تلقي البلاغ تم التحرك للمكان وجمع التفاصيل كافة والمعلومات من مسرح الجريمة وتولى فريق تحقيق خاص من الادارة متابعة التحقيق في القضية.وأكّد الناطق الإعلامي أنّ ما قام به فريق التحقيق من جهود ومتابعة وجمع للمعلومات على مدار ايام مكّنهم من تحديد هوية مرتكب جريمة السلب المسلح وتحديد مكانه ومداهمته ومن ثم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط وتنفيذ الجريمة مستخدما مسدسا بلاستيكيا وما زال التحقيق جارياً في القضية.ويشار إلى أنّ جريمة السلب المسلّح تقع ضمن اختصاص محكمة امن الدولة وعقوبة هذه الجريمة تصل للحبس مدة 15 عاماً.