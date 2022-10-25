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الثلاثاء، 25-10-2022 06:09 م

الأميرة بسمة بنت طلال تشيد بشراكات حملة البر والإحسان مع القطاع الطبي الخاص والخيري

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الوكيل الاخباري - أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، أهمية الشراكة بين الحملة والقطاع الطبي الخاص، ودورها في تحسين حياة الكثير من مرضى الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت سموها خلال زيارتها، اليوم الثلاثاء، إلى مرضى حملة البر والإحسان في العقبة، إن هذه الشراكات المثمرة أسهمت بشكل كبير في إنهاء معاناة الكثير من المرضى، في بادرة تعكس قيم التكافل الإنساني بين المؤسسات الوطنية المختلفة.

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