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الإثنين، 07-06-2021 04:55 م

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتحت الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مركز تدريب المرأة العسكرية، في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، والذي أنشئ بالتعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وخلال الافتتاح، الذي حضره مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن إبراهيم النعيمات والمساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي، ألقت مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد مها الناصر كلمة أكدت فيها أهمية المركز في تطوير وتمكين المرأة العسكرية وتدريبها لمواكبة التطورات والوصول إلى درجة عالية من الاحترافية.

 




 

 


 

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