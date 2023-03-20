الأمير الحسن يحتفل بعيد ميلاده السادس والسبعين

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الاثنين عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال السادس والسبعين.

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ويواصل سموه عطاءه بإطلاق ومتابعة مجموعة كبيرة من مبادرات التنمية والالتزامات المجتمعية؛ تركزت حول الموضوعات الأساسية التالية: الابتكارات البيئية والمحافظة على البيئة؛ وحوار الأديان؛ وتعزيز مشتركاتنا الإقليمية الخلاقة القائمة على مفهوم الكرامة الإنسانية.



وبشكل خاص، كانت نتائج التغيُّر المناخي، والتغيرات الجيوسياسية، والأوبئة، إلى جانب تراجع الأممية المسؤولة، أولوية على جدول أعمال سموه.



وظهر جليا التزام سموه بمكافحة الآثار الناتجة عن كل هذه التغيرات عبر مشاركته في قمة البوسفور الثالثة عشرة، التي تمحورت حول موضوع "التحول الكبير: قيادة قوى التغيير الكبير"، إذ أكد سموه خلالها على الحاجة إلى إعادة تجديد نظمنا العامة تجديداً خلاقاً، ولبُّ هذا التجديد محلياً، ومن ثم دولياً، التعاون من أجل مواطنة عالمية شاملة أكثر أمناً واستدامة.



واستثمر سمو الأمير الحسن وقته، في هذا العام، في السعي لإيجاد حلول علمية وإقليمية وغير مسيَّسة للتغير المناخي، كما كان لسموه دور قيادي في إطلاق "المؤتمر الدولي الأول حول الفضاء البيئي للبحر الأحمر"؛ للتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل حماية بيئتنا البحرية من أجل صالح الجميع، والذي يتضمن تشكيل هيئة البحر الأحمر، التي ستسمح للدول المشاطئة للبحر الأحمر ودول الجوار بالعمل معاً ووضع خارطة طريق لتعزيز مشتركاتنا الخلاقة.



كما أطلق سموّه، أثناء المؤتمر، مبادرة "بارومتر البحر الأحمر" من أجل مشاركة المعارف والخبرات وإتاحة الوصول إلى البيانات بوصفها ملكية عامة لجميع دول المنطقة.



إلى جانب اهتمام سموِّه بالعلوم، والتزامه بالحفاظ على البيئة في المنطقة، فقد حضر سموه حفل إشهار كتاب حدود الإمبراطورية الرومانية( Frontiers of the Roman Empire)، وبهذه المناسبة، أكد سموه أهمية تأسيس هيئة متعددة الاختصاصات تهتم بالموروث الثقافي للمشرق، مشيرا إلى الدور الهام للعلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية في الدبلوماسية التي تتمحور حول الإنسان والشعوب، وناقش دور علم الآثار في الجمع بين الشعوب المختلفة التي يوحدها موروثها التاريخي المشترك، كي تتناقش معاً حول الطرائق والممارسات القديمة لاعتمادها حلولاً للمشاكل الحديثة كإدارة المياه مثلاً.



وبناءً على التزام سموه الدائم بالحوار بين الحضارات، شارك سمو الأمير الحسن بن طلال، في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي في روما، ودعا إلى تعزيز التكامل المتنامي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال الاعتماد على تاريخ المنطقة كبوابة للتقارب الاجتماعي والاقتصادي.

