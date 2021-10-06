الأوبئة تحذر من فيروس اليد والقدم والفم الذي يصيب الأطفال

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- كشف رئيس قسم الرصد الوبائي الدكتور علي الزيتاوي اليوم الأربعاء، إن فيروس اليد والقدم والفم عبارة عن عدوى فيروسية متوسطة الانتشار.

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وقال الزيتاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن فيروس اليد والقدم والفم ينتشر بين الأطفال، ويظهر بشكل حبوب بيضاء لزجه على كفة اليد واطراف الفم وكفة القدم.

واضاف أن عدم النظافة أهم عامل لاصابة الطفل بهذا الفيروس، حيث أن على أولياء الأمور الاهتمام بنظافة الطفل للوقاية منه.

وبين ان الفيروس له أعراض عدة منها ارتفاع درجة حرارة الطفل والتهاب بالحلق واحمرار اللسان وطفح جلدي أحمر خفيف وفقدان للشهية.

وأوضح ان فترة الحضانة للفيروس بين (3-6) ايام حيث أن الطفل يصاب بالخمول، مشيرا إلى ان بعد مرور 3 أيام من إصابة الطفل بالفيروس تصبح الحبوب فاتحة اللون.

وأشار إلى أنه لا يشكل خطرا على الأطفال، مبينا أنه يجب مراجعة الطبيب مجرد ظهور الأعراض.

ونوه إلى أن من الممكن أن يبتلع الطفل الفيروس عند عملية الأكل ، ما يسبب للطفل بالتهاب في الأمعاء الدقية ، بالاضافة إلى الاسهال.

وكشف ان الفيروس يتخلص منه الطفل عن طريق البراز، ما يعني أن على الأم تغيير حفاظات الطفل باستمرار والقيام بعملية التعقيم.

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