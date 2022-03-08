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الثلاثاء، 08-03-2022 10:24 ص

الأوبئة: 20 عرضاً مرضياً جديداً لكورونا أبرزها تصيب الكلى والقلب والدماغ

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الوكيل الإخباري - أوضح عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور سعيد جرادات، أن الحصول على فحص "بي سي ار "سلبي بعد تسجيل إصابة كورونا لا يعني الشفاء التام من الفيروس.

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وأضاف جرادات في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن دراسات بينت وجود ما يقارب 20 عرضاً مرضياً بسبب الإصابة، أبرزها مشاكل في الكلى والقلب واحياناً الدماغ.


وأشار إلى أن فقدان حاستي الشم والذوق هي من أبسط أعراض الإصابة بالفيروس والتي قد تستمر حتى بعد الشفاء.


وحذر جرادات من ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الأردن والتي انخفضت فقط 4% عن الأسبوع الماضي.


وبين أن جميع توصيات لجنة الأوبئة تستند الى دراسات علمية والتزمت الحكومة فيها.

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