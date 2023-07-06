الأوقاف: تخصيص 35 مركزا صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، الخميس، عن تخصيص 35 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية.



بدوره قال مدير أوقاف لواء الأغوار خالد القضاة في تصريحات صحفية: إن وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء سيقومون على التدريس في تلك المراكز من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد.

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وأشار الى أنه تم تخصيص 20 مركزاً للذكور و15 للإناث، مبينا أن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم: تلاوة وحفظاً وفهماً، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.

