الأوقاف تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان ترتيبات الحج

الوكيل الاخباري - يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ الخميس عند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1445 هجري/ 2024 ميلادي.

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ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بتغطية فعاليات المؤتمر الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، والذي سيُعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه- في منطقة العبدلي.

