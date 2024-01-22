الأوقاف تدعو لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام مساعد - اسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية التواجد في مبنى الوزارة الكائن في عمان/جبل الحسين /شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام مساعد على وظائف الفئة الثانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2024/1/28 حتى يوم الأربعاء الموافق 2024/1/31 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر حسب التاريخ المبين مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول وقلم حبر جاف أزرق وكل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفاً:



الأحد 2024/1/28

اربد|قصبه اربد|

عاصم عبد الرؤوف عبد ربه الغزاوى

عيسى ابراهيم محمد طوالبة

محمد معتصم عبد الرؤوف الهزايمة

محمد وليد محمد داود

محمود ماجد علي النعمان

يوسف لطفي حمدان محيسن

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اربد|بني عبيد|

عبد الرحمن ضيف الله محمد خصاونة

معاذ غالب كمال شخاتره



اربد|المزار الشمالي|

اسلم عمران علي العمري

تميم احمد محمد العمرى

محمود شعبان محمد الشرمان



اربد|بني كنانة|

طلال محمد طلال زعبي

محمد سليمان ابراهيم دبابكة

محمد ماجد محمد كساب الروسان



اربد|الاغوار الشمالية|

حسين عبد المنعم خلف البواطي

سيف الله عامر توفيق العامري

نضال محمد حمد البشتاوى



اربد|الكوره|

جعفر محمود سليمان خشاشنه

صهيب جمعه احمد الزعبي

محمد عصام علي ربابعة



جرش

باسل ذوقان حسين العمر

زكريا احسان محمود الزعبي

زيد وجيه محمود بني احمد

سعود احمد مصطفى العمارات

علي محمد جميل بني عمر

محمد خالد محمد المرازيق



الاثنين 2024/1/29

البادية الشمالية|الشمالية الشرقية|

زياد عمار حماد السرديه

صفوان جلال سلمين الشرفات

يزن فلاح حسوني الطوافشه



البادية الشمالية|الشمالية الغربية|

زيدون حمد سحيمان بني خالد

عبد الله قاسم محمد البدارين

نزال عبد الكريم قدر عبد الله



الباديه الوسطى|الجيزة|

عبدالله شاكر ارخيان الفليح

معاذ محمود عيد العميرات

نادر فلاح محمد السالم



الباديه الوسطى|الموقر|

حمزه عبد الله مسلم الطميزي

عافي محمد عافي الجبور

محمد طارق محمد الفريج

محمد عوض فليح الجبور



عجلون|قصبه عجلون|

صهيب ثاني قبلان المومني

محمد جميل سعيد القريشات



عجلون|كفرنجه|

صالح محمد حسن زريقات

محمد عبد الحافظ محمد الصلاحات

مصعب عبد الحافظ محمد الصلاحات

البلقاء|دير علا|

بادى سعيد ابراهيم البلاونة



البلقاء|عين الباشا|

بلال نعمان عقل رضوان

خالد احمد يوسف المصرى

عماد عوني اسماعيل سيف



البلقاء|ماحص والفحيص|

عبدالعزيز ناصر محمد حتاحت



العاصمه|وادي السير|

معاذ عبد الكريم علي برهوم



العاصمه|ناعور|

جعفر شريف صالح العياده



الثلاثاء 2024/1/30

الطفيله|قصبه الطفيله|

احمد عبد الله محمد القواسمه

احمد محمد عطا الله الشباطات

عبد الرحمن نعيم عبد الرزاق الداودية

عبدالله خلدون احمد العوران

معن عامر سليمان الضروس

همام عصام عوده العبيدين



الطفيله|بصيرا|

علي حسن احمد الرفوع



الباديه الجنوبيه|الحسا|

بسام مصلح محمد الدليشه

عمار عدنان عبد الحفيظ البطوش



الكرك|قصبه الكرك|

عهد موسى خليف البشابشه

فيصل محمود فرج الصبحين

معاوية سميح احمد العساسفة



الكرك|فقوع|

احمد كريم عوده الخمايسه

الزبن عبد الحفيظ سلمان اللصاصمه

عبد الله احمد اسلمي الفتينات



الكرك|عي|

عاصم حسين عطا المطارنه

غازي عاطف سالم القرالة

محمد عطا الله عبد المهدى الكساسبة



الكرك|القصر|

عيد محمد سلمان العزازمه

محمد علي خلف العمرو

محمود قاسم محمد الخطيب



الكرك|الاغوار الجنوبيه|

ربيع جمعه خشمان الشعار

عادل ضيف الله فريج الصبحيين

علي نبيل علي الخنازرة



الاربعاء 2024/1/31

الزرقاء|قصبه الزرقاء|

سالم ابراهيم سالم ابو سعيفان

عماد محمود حماد العوضات

عمر فاروق محمود العمري



الزرقاء|الهاشمية|

حسام هشام نايف العزام

محمد خالد عبد الله ابو مرشد



الزرقاء|الرصيفة|

عمر محمود عيسى غزاوي

محمود ابراهيم محمد الرويلي

مهران عبد الوهاب احمد عبد الوهاب



مادبا|قصبه مادبا|

احمد محمد سليمان ابو ركب

احمد يوسف خليل رباع

حذيفه بسام سليمان ابو شنار

خالد حسن عبد الحميد ابو حسين

راشد احمد سليمان الرواشده

رامي خلف عبدالكريم البواريد



مادبا|ذيبان|

زيد منصور عبد الحافظ القبيلات

مصعب محمد احمد ابو اربيحه

معتز محمد عساف اللوانسة



العاصمه|قصبه عمان|

عامر ناصر عدنان قواس

عبد الرحمن حسن عبده اليماني

محمد امين محمد غيث

محمد عبد الله عبد العزيز البطوش

هاني احمد حسن ابو موسى

هيثم عبد الناصر عبد الرحمن شاهين

