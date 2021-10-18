الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، الاحتفال الديني الذي أقامته الوزارة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم غد الثلاثاء.



وقال الخلايلة "إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي، يعيد للأذهان بداية الدعوة الاسلامية، وترسيخ القيم الإسلامية، والحث على الخير"، مشيرا إلى أن الله تعالى بعث في الأمة معلما يعلمها الكتاب والحكمة والأخلاق، ولاسيما انه عليه السلام كان من أشرف القبائل العربية نسبا حاملا مهمة الرسالة والنبوة.



وتم عرض فيلم وثائقي قصير حول المناسبة في الحفل، إضافة الى وصلات إنشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف.

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