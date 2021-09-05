الأوقاف لـ الوكيل : إقبال ضعيف على العمرة لاعتماد الطيران إلى السعودية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، مجدي البطوش ، أن هنالك إقبالا ضعيفا على العمرة من قبل الأردنيين خلال الفترة الراهنة . اضافة اعلان





وعزا البطوش الأحد لـ"الوكيل الإخباري" سبب ذلك ، نتيجة لاعتماد الطيران كوسيلة للنقل إلى المملكة العربية السعودية ، وقال " ما زالت الطرق البرية مغلقة الأمر الذي يحول دون الإقبال على العمرة نتيجة للتكلفة الباهظة لشركات الطيران ".



" يشترط على المعتمرين إرفاق شهادة التطعيم المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة العربية السعودية »، وفق البطوش.



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