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الأحد، 05-09-2021 02:13 م

الأوقاف لـ الوكيل : إقبال ضعيف على العمرة لاعتماد الطيران إلى السعودية

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، مجدي البطوش ، أن هنالك إقبالا ضعيفا على العمرة من قبل الأردنيين خلال الفترة الراهنة .اضافة اعلان


وعزا البطوش الأحد لـ"الوكيل الإخباري" سبب ذلك ، نتيجة لاعتماد الطيران كوسيلة للنقل إلى المملكة العربية السعودية ، وقال " ما زالت الطرق البرية مغلقة الأمر الذي يحول دون الإقبال على العمرة نتيجة للتكلفة الباهظة لشركات الطيران ".

" يشترط على المعتمرين إرفاق شهادة التطعيم  المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة العربية السعودية »، وفق البطوش.

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