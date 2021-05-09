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الأحد، 09-05-2021 11:11 ص

الاعتماد على البروتوكول الصحي

الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال ساعات

صلاة
مصلون خلال إحياء صلاة عيد الفطر - أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، حسام الحياري ، أن الوزارة ستعلن خلال الساعات القادمة عن تفاصيل صلاة عيد الفطر.

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ولفت الحياري ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم تحديد أماكن الصلاة من خلال الوزارة، مشيرا أنه سيتم الاعتماد على "البروتوكول الصحي" ، جراء جائحة كورونا ، حفاظا على صحة وسلامة المصلّين.

 

وفي ردّ على سؤال حول ما إذا ستكون الصلاة داخل المساجد ، أم أنها تقتصر على الساحات الخارجيّة ، لضمان التباعد الجسدي ، أجاب " أنه يتم البحث في حيثيات صلاة العيد ، وسيتم الإعلان عنها لاحقا ".

 


 




 

 


 

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