الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال ساعات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، حسام الحياري ، أن الوزارة ستعلن خلال الساعات القادمة عن تفاصيل صلاة عيد الفطر.

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ولفت الحياري ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم تحديد أماكن الصلاة من خلال الوزارة، مشيرا أنه سيتم الاعتماد على "البروتوكول الصحي" ، جراء جائحة كورونا ، حفاظا على صحة وسلامة المصلّين.

وفي ردّ على سؤال حول ما إذا ستكون الصلاة داخل المساجد ، أم أنها تقتصر على الساحات الخارجيّة ، لضمان التباعد الجسدي ، أجاب " أنه يتم البحث في حيثيات صلاة العيد ، وسيتم الإعلان عنها لاحقا ".