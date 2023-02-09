الأوقاف: 5 مساجد استخدمت كمراكز إيواء خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة أن عدد المساجد التي كانت كمراكز إيواء خلال اليومين الماضيين بلغ 5 مساجد في كافة أنحاء المملكة.وقال الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة قررت فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء لمن تقطعت بهم السبل بسبب الظروف الجوية الراهنة.وأضاف أن لجان الزكاة الموزعة في كافة المناطق قدمت مساعدات مادية وعينية للمحتاجين خلال المنخفض الجوي.يشار إلى أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة كان قد أوعز في تعميم صادر عنه قبيل تأثر المملكة بالحالة الجوية السائدة لمديري مديريات الأوقاف بضرورة فتح المساجد لإيواء المتضريين من الحالة الجوية وتقديم المساعدات العينية والمادية للعائلات المتضررة.وكانت تأثرت المملكة بمنخفض جوي عميق شهدت خلاله مناطق متفرقة هطولا غزيرا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة وتساقطا للثلوج على المرتفعات التي تزيد على 900م.