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الإثنين، 13-05-2024 05:28 م

"عبيدات" يقرر تأجيل أقساط قروض الادخار لجميع عاملي "الأردنية"

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس الجامعة الأردنية رئيس لجنة إدارة صندوق الادخار الدكتور نذير عبيدات تأجيل أقساط جميع القروض للمشتركين في الصندوق عن شهر أيار الحالي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويشمل القرار جميع العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفاها وفرعها في العقبة، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.

وفي هذه المناسبة، هنأ عبيدات أسرة الجامعة بقدوم عيد الأضحى المبارك، ضارعا لله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية وقد تحققت آمالهما بالرفعة والازدهار.

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