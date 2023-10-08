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الأحد، 08-10-2023 06:20 م

الإتحاد الوطني والهلال الأحمر يقيمان حملة للتبرع بالدم من أجل أبناء غزة

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الوكيل الاخباري - في إطار التزامه بتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني مع إخواننا الفلسطينيين، يسعى حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى القيام بدور فاعل في دعم القضايا الوطنية والإنسانية. بالشراكة المتينة مع الهلال الأحمر الأردني، وبالتعاون المشترك والمباشر مع بنك الدم، ستُطلق الحملة الوطنية الكبرى للتبرع بالدم في يوم الاثنين المقبل. وتهدف بشكل أساسي إلى جمع أكبر عدد من وحدات الدم لصالح جرحى غزة الذين يواجهون الظروف الصعبة، وتأتي في سياق المساعدات الإنسانية التي تسعى الأردن لتقديمها. وقد اختير للحملة شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، مؤكدين بذلك على القيمة العظيمة والأهمية البالغة لكل قطرة دم تتبرع بها.

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