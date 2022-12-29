الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 7.412 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 39.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن. اضافة اعلان





وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، ما مقداره 6.822 مليار ديناراً بارتفاع نسبته 40.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 589.9 مليون ديناراً خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 22.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



أما المستوردات، بلغت قيمتها 16.541 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 34.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 9.129 مليار دينار، بارتفاع نسبته 30.2% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2021.

