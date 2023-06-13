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الثلاثاء، 13-06-2023 04:18 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في الكرك ومأدبا والبلقاء

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الوكيل الإخباري - أوعز الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان رئيس غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة بإعلان حالة الطوارئ المتوسطة في غرف الطوارئ التابعة لبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الكرك ومأدبا والبلقاء بدءاً من عصر هذا اليوم وحتى الساعة 11 من هذه الليلة (الثلاثاء / الأربعاء)، وذلك إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وطلب العدوان أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بفتح غرف الطوارئ والاستعداد لحدوث أي طارئ أثناء فترة تأثير الحالة الجوية، مع ضرورة إجراء جولات تفقدية للعبارات والأودية وقنوات تصريف المياه للتأكد من جاهزيتها.

كما طلب من غرف الطوارئ هذه الالتزام بإرسال التقارير الدورية إلى نظام الطوارئ (منصة شهاب) الخاص بوزارة الإدارة المحلية كل ساعة وتسجيل الحوادث فور وقوعها أو ورود معلومات عنها اولاً بأول على النظام.


 




 

 


 

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