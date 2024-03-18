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الإثنين، 18-03-2024 01:13 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة التي ستؤثر على المملكة واحتمالات هطول أمطار غزيرة وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة استنادا إلى تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية.

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وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في المملكة.


ودعا أبو عرابي المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة في حال أي طارئ على أرقام الهواتف (4641393 06) مقسم، أو (4622372 06) مباشر، فاكس (4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo).


كما دعا للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية إذا كانت تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

 




 

 


 

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