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الإثنين، 26-02-2024 10:37 ص

الإدارة المحلية تنظم دورة حول معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، استهدفت موظفي البلديات العاملين في الأقسام المالية.

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وبحسب بيان للوزارة، تهدف الدورة إلى التدريب على الانتقال المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الشركاء لتنظيم مزيد من البرامج التدريبية والفعاليات التي تعزز قدرات وكفاءة العاملين في البلديات، والإسهام في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في إدارة الموارد العامة.


وشارك في الدورة التي تعد الأولى من أصل ست دورات عدد كبير من الموظفين.
وتضمنت الدورة مجموعة من الموضوعات والمحاور كتحليل البيانات المالية، وإعداد التقارير المالية، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في القطاع العام قدمها مجموعة من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال المحاسبة العامة.

 




 

 


 

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