الإدارة المحلية: طوارئ حتى صباح الخميس

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة، بدءاً من عصر اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم غد الخميس، وطلبت من البلديات الـ (100)، ومجالس الخدمات المشتركة الـ (19) فتح غرف الطوارئ، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية.



وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.

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