الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

وفد من منظمة تحالف أفضل يزور صندوق المعونة

الإدارة المحلية: طوارئ حتى صباح الخميس

اختتام دورة الإدارات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية

الطَّراونة مديراً عامَّاً للضَّمان الاجتماعي

كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان

الحكومة تُقرُّ نظام تنظيم وزارة الاتِّصال الحكومي

العلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة حول قانون الأحزاب الجديد

أبو السعود في ضيافة الملك - صور

الامن العام يحذر السائقين بسبب الاحوال الجوية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 09-11-2022 06:25 م

الإدارة المحلية: طوارئ حتى صباح الخميس

11202289344574989761


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة، بدءاً من عصر اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم غد الخميس، وطلبت من البلديات الـ (100)، ومجالس الخدمات المشتركة الـ (19) فتح غرف الطوارئ، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية.

وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

اختتام دورة الإدارات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية

112022812641128462207

الطَّراونة مديراً عامَّاً للضَّمان الاجتماعي

920222718343929433022

كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تُقرُّ نظام تنظيم وزارة الاتِّصال الحكومي

1120228224039777507446

العلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة حول قانون الأحزاب الجديد

1

أبو السعود في ضيافة الملك - صور

أخبار متعلقة
1666363661743

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

موظف في بلدية إربد يطور نظاما لإصدار رخص المهن دون تدخل بشري

x2oMFAn0620dAtc4s5iYaq44AicJbN5PD6Cnblqx

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص