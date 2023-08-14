الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني اليوم

الوكيل الاخباري - يُعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT.

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ويعقد المؤتمر بالشراكة مع جمعية شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج" في مبنى جمعية البنوك.



وكان المركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ، وقع مذكّرة تفاهم في نيسان الماضي مع جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج" بهدف تعزيز الشراكة وتأطير التعاون والتنسيق بين الفريقين في عقد قمّة الأردن الأولى للأمن السيبرانيّ Dot Cyber Summit 2023، والّتي من المقرّر عقدها في 25 أيلول 2023.



وتناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.



يشارك في القمّة مسؤولون وشخصيات من مؤسّسات حكوميّة من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنيّة متخصّصة في مجال الأمن السيبرانيّ، وشركات عاملة في القطاعات الأخرى الّتي يتطلّب عملها تجنّب المخاطر السيبرانيّة، كالشركات الماليّة والمصارف.



بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كانت 544 حادثا.



قدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة في وقت سابق، خسائر الاقتصاد الأردني بسبب الهجمات السيبرانية بـ 100 - 200 مليون دولار سنويا، في الوقت الذي أكد به أنه لا يوجد أرقام دقيقة جدا لحجم الخسائر موضحا أن الأرقام التقديرية تعتمد على نماذج إحصائية لتقييم الضرر والخسائر المالية.



وحول خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني قال: "عالميا خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني تقدر بـ 6 ترليون ونتحدث عن رقم ضخم جدا ومتوقع أن تصل هذه الخسائر في 2025 إلى 10 ترليون".