الإعلان عن فرص استثمارية بكورنيش البحر الميت بقيمة 150 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر فرص استثمارية لتطوير واستثمار الجزء الشمالي الغربي لكورنيش البحر الميت، بحجم استثمار يبلغ 150 مليون دينار.

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وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، تقدم المجموعة الأرض مقابل قيام المستثمر بتجهيز وإنشاء تجهيزات البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقا للدراسات الفنية المقدمة للمجموعة من قِبل المتقدم للفرصة ضمن جدول زمني محدد لإقامة المشروع، وبحيث يتم دفع للمجموعة سنوياً نسبة محددة من العوائد المتأتية من المشاريع المنفذة وفقا لتقرير مدقق حسابات معتمد.



ودعت المجموعة المستثمرين الراغبين بتطوير المنطقة تسجيل اهتمامهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، حيث سيتم ترتيب زيارة ميدانية للمشروع للتعريف على تفاصيله.



وأشارت المجموعة الى وجوب تزويدها بدراسة فنية التصور المبدئي للمشروع متضمناً حجم الاستثمار والعمالة المتوقعة ووصف عناصر ومكونات المشروع المنوي إقامته وتوزيع مرافقة على قطع الأراضي، ودراسة جدوى أولية تحدد كلف الإنشاء والتشغيل ومصادر التمويل والملاءة المالية لتغطية كلف الإنشاء والتشغيل لهذا المشروع، اضافة الى جدول زمني لتنفيذ كافة عناصر المشروع، وصورة عن السجل التجاري للشركة المتقدمة وأية سجلات تجارية أخرى تملكها بالإضافة إلى الخبرات السابقة له في مشاريع مشابهة.