الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الإعلان عن فرص استثمارية بكورنيش البحر الميت بقيمة 150 مليون دينار

الأردن يسير 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

ايعاز بالافراج عن 551 موقوفا إداريا بمناسبة قرب عيد الفطر

الملك يؤكد أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة بتحديث القطاع العام

أسعار حلو العيد من 5 - 12 ديناراً والإقبال ما زال ضعيفاًً

صندوق الملك عبدالله للتنمية يفتح باب التسجيل لمشروع تحدي الريادة المجتمعية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأسواق العالمية تتوقع رفع الفائدة 25 نقطة الشهر المقبل

بحث تطوير امتحان التوجيهي وتعليمات الدوام المدرسي

الثلاثاء، 18-04-2023 03:35 م

الإعلان عن فرص استثمارية بكورنيش البحر الميت بقيمة 150 مليون دينار

70ca0ba8-كورنيش-البحر-الميت


الوكيل الإخباري - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر فرص استثمارية لتطوير واستثمار الجزء الشمالي الغربي لكورنيش البحر الميت، بحجم استثمار يبلغ 150 مليون دينار.

اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، تقدم المجموعة الأرض مقابل قيام المستثمر بتجهيز وإنشاء تجهيزات البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقا للدراسات الفنية المقدمة للمجموعة من قِبل المتقدم للفرصة ضمن جدول زمني محدد لإقامة المشروع، وبحيث يتم دفع للمجموعة سنوياً نسبة محددة من العوائد المتأتية من المشاريع المنفذة وفقا لتقرير مدقق حسابات معتمد.


ودعت المجموعة المستثمرين الراغبين بتطوير المنطقة تسجيل اهتمامهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، حيث سيتم ترتيب زيارة ميدانية للمشروع للتعريف على تفاصيله.


وأشارت المجموعة الى وجوب تزويدها بدراسة فنية التصور المبدئي للمشروع متضمناً حجم الاستثمار والعمالة المتوقعة ووصف عناصر ومكونات المشروع المنوي إقامته وتوزيع مرافقة على قطع الأراضي، ودراسة جدوى أولية تحدد كلف الإنشاء والتشغيل ومصادر التمويل والملاءة المالية لتغطية كلف الإنشاء والتشغيل لهذا المشروع، اضافة الى جدول زمني لتنفيذ كافة عناصر المشروع، وصورة عن السجل التجاري للشركة المتقدمة وأية سجلات تجارية أخرى تملكها بالإضافة إلى الخبرات السابقة له في مشاريع مشابهة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643e89c84974f

الأردن يسير 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

main_image643e8add5d215

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

6b3cbdaf-czo1ndoiahr0chm6ly93d3cuyxnzyxdzyw5hlmnvbs9wb3j0ywwvaw1hz2uvaw1nawq1ntezmtiuanbnijs

ايعاز بالافراج عن 551 موقوفا إداريا بمناسبة قرب عيد الفطر

643e86f500cfd

الملك يؤكد أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة بتحديث القطاع العام

341642965_1237349246899152_4868855570613333720_n

أسعار حلو العيد من 5 - 12 ديناراً والإقبال ما زال ضعيفاًً

kafdlogo

صندوق الملك عبدالله للتنمية يفتح باب التسجيل لمشروع تحدي الريادة المجتمعية

أخبار متعلقة
main_image5d39ad129858f

نمو صادرات المملكة إلى أميركا 22% خلال كانون الثاني الماضي

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

استمرار توقيف موظف متهم بأخذ 18 ألف دينار من مستثمر

f973b45a-شحنات-بضائع

ارتفاع الصادرات الوطنية في كانون الثاني بنسبة 3.8%

Untitled-1-779

خطة لتحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج لمرضى السرطان

0L5A2396

الشبول: 81 مليون دينار استحوذت عليها وسائل التواصل من إعلانات الإعلام

6416cf99ddbaa

المناطق الحرة ترفد الخزينة بإيرادات تقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا