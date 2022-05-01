الإفتاء توضح حول حكم السماح للسيدات الذهاب للعمرة بدون محرم

الوكيل الإخباري - ردت دائرة الإفتاء العام على سؤال لموقع "الوكيل الإخباري" حول حكم أداء النساء العمرة دون محرم، بعد قرار السعودية الأخير بذلك.
وقالت الدائرة، في الفتوى رقم ( 219444 ) إن بيان حكم سفر المرأة دون محرم في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (92) أوضح أن الأصل في ذلك أنه يحرم سفر المرأة - وكذلك إقامتها- بدون زوج أو محرم مسافة أبعد من مسافة قصر الصلاة، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم)(1)[رواه الشيخان] ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها ذو محرم)(2) رواه الشيخان، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم)(3) [رواه البخاري ومسلم].
وبينت أن العلماء أجمعوا على جواز سفرها بلا محرم أو زوج في الحالات الآتية:
1 - في الهجرة من دار الحرب إلى دار السلام.
2 - المخافة على نفسها.
3 - إذا وقعت أسيرة وتمكنت من الهرب.
4 - قضاء الدين ورد الوديعة.
5 - الرجوع من النشوز.
6 - وجوب عدة الوفاة أو الطلاق البائن عليها في حالة السفر.
ورأى مجلس الإفتاء أن جواز سفرها بلا محرم أو زوج لغرض مشروع على أن يكون سفرها مقيداً بالشروط التالية:
1 - أن يكون الطريق آمناً.
2 - أن تكون الفتنة مأمونة.
3 - أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات.
4 - أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي والأخلاق والآداب الإسلامية.
5 - أن يكون سفرها في وسائط النقل و برفقة مأمونة من النساء.
6 - أن تقيم برفقة مأمونة من النساء المشهورات بالتقوى والخلق القويم.
وأشار البيان على أن ذلك يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: (بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله) قال عدي: (فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)(4). والله تعالى أعلم.
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