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الإثنين، 31-01-2022 06:10 م

الإقراض الزراعي تبدأ باستقبال طلبات القروض

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الوكيل الاخباري - بدأت مؤسسة الإقراض الزراعي، الاثنين، باستقبال طلبات القروض الزراعية في جميع فروع المؤسسة المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد ذوقان، إن الخطة الإقراضية للعام الحالي تضمنت مبادرات عديدة تسهم في تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتصنيع الزراعي؛ لتأمين أكبر قدر من أولويات الأمن الغذائي وإنشاء مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تؤدي إلى استدامة الإنتاج خاصة للسلع الأساسية، إضافة إلى رفع تنافسية المزارع واستغلال الموارد بكفاءة، وخفض الكلف على المزارعين وزيادة فرص التشغيل.

ودعا ذوقان المزارعين والراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي إلى الاستفادة من خطة الإقراض، معلنا البدء باستقبال طلبات القروض لجميع الأنشطة الزراعية الهادفة إلى تحقيق أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022- 2025، والتي جاءت في إطار التوجيهات الملكية السامية.

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