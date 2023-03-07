الاتحاد الأوروبي والسويد: ندعم التنمية الاقتصادية للأردن

الوكيل الاخباري - قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو، والسفيرة السويدية ألكسندرا ريدمارك، إن الأردن على مدى عقود، شريك رئيس للاتحاد على المستويات العالمية والإقليمية والثنائية.



وأكدتا في بيان مشترك بمناسبة تسلم السويد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، التزام الاتحاد والسويد والدول الأعضاء الأخرى، بدعم استقرار الأردن وتنميته الاقتصادية، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات العديدة في المنطقة.



وأشادتا بالجهود المستمرة للعديد من الجهات الفاعلة في الأردن التي تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية.

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