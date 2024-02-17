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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 17-02-2024 11:58 ص

الاتصال الحكومي تنظم برنامجا تدريبيا في التربية الإعلامية

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الوكيل الاخباري - نظّمت وزارة الاتصال الحكومي البرنامج التدريبي المتخصص في "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بالشراكة والتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني.

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والتحق 66 شابا وفتاة من المتطوعين مع مؤسسة ولي العهد وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالبرنامج التدريبي المجاني الذي عُقد على مدار 3 أيام في محافظات إربد والكرك والعقبة.


وتضمن البرنامج ورشاً تدريبية تناولت محاور عدة أهمها، مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، مهارات التحقّق من الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والأمان الرقمي للشباب.


 




 

 


 

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