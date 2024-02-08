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الخميس، 08-02-2024 04:00 م

صندوق الملك عبدالله الثاني يصدر كتاب "الانتقال الكبير" بمناسبة اليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري - أصدر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الخميس، كتاب (الانتقال الكبير: الأردن في القرن الحادي والعشرين "ازدهار ومنعة")، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني.

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ويتناول الكتاب في ثمانية فصول، ما شهده الأردن، بقيادة جلالته، من انتقال كبير تجسد في مواصلة بناء المؤسسات، وانتقال المجتمع الأردني نحو الحداثة وتحسين نوعية الحياة، فكانت سنوات الازدهار والبناء وسنوات المنعة في مواجهة تحديات صعبة، وبالتوازي، حافظت الدولة على استمرارية القيم والتقاليد التي تأسست عليها، كما حرصت على التجديد والانفتاح على العالم والعصر الجديدين.


ويركز الكتاب على المنظور الاستراتيجي الذي قاد من خلاله جلالته تفاعلات الأردن مع الأزمات والتحولات التي شهدتها المنطقة، كما يستعرض التطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة والتحديات التي لازمته.


ويرصد "الانتقال الكبير" التطورات التي شهدتها الخدمات العامة، مثلما يوثق العلاقة بين المجتمع والدولة، والتطورات التي مرت بها الإدارة العامة وبناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.


ويشكل الكتاب، في طرحه وسرديته، مرجعا توثيقيا، مقدما حقائق وأرقاما عن التحولات التاريخية في مختلف المجالات، وقصص نجاح في مواجهة التحديات، التي طالما خرج منها الأردن في كل مرة، أكثر تصميما على مواصلة البناء والتحديث.


ودأب الفريق البحثي، الذي اجتهد لتجميع وتوثيق هذه المسيرة، على تحري الموضوعية والدقة والعدالة، مدركا صعوبة شمولية الكتاب لكل التفاصيل والتطورات التي شهدتها هذه المرحلة.


ودعا الصندوق الراغبين بالحصول على النسخة الإلكترونية من الكتاب من خلال الرابط: https://www.kafd.jo/imgs/Jordanin25years.pdf.

 




 

 


 

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