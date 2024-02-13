الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

"السفن بالسفن".. قائد الحرس الثوري يهدد

تصريح جديد من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

إصابة شخصين بجروح خطيرة في كريات شمونة

شهيدان بينهما طفل خلال قصف الاحتلال مناطق في خان يونس

الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية العام الماضي ​

الثلاثاء، 13-02-2024 12:28 م

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروع تمكين

1707816475022


الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية الى تشجيع المشاركة السياسية.

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وتماشياً مع مسار عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالته.

وتقوم فكرة المشروع على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز وخدمة مشروع التحديث السياسي من خلال التشاركية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف المشروع الى نشر الوعي السياسي المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي في المجتمعات المحلية، فضلا عن دعم البيئة المحفزة لإبراز القيادات الشبابية وتمكينها بأدوات المشاركة السياسية الفاعلة.

ويستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية، حيث ستحصل المشاريع المتأهلة على دعم مالي تتراوح قيمته بين 10 الى 35 الف دينار.

و سيتمكن الراغبون بالتقدم للحصول على دعم مالي بتعبئة طلب التقدم من خلال الرابط : www.join.kafd.jo ، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة في الفترة ما بين 13 شباط الحالي ولغاية 10 آذار المقبل.

اضافة اعلان


يشار إلى أن مشروع "تمكين" يأتي مواصلة لسلسلة المشاريع السياسية التي ينفذها الصندوق ضمن خطته البرامجية الهادفة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
17078239197072245328299985848754

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

Sector-news

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

659e68efddb3f

الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

220241372235305222114

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

1707816930435

البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

533126

الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية العام الماضي ​

أخبار متعلقة
1707397392729

صندوق الملك عبدالله الثاني يصدر كتاب "الانتقال الكبير" بمناسبة اليوبيل الفضي

11

الملكة في اليوبيل الفضي: قائد محظوظ بشعبه