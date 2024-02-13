صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروع تمكين

الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية الى تشجيع المشاركة السياسية.



ويأتي ذلك تزامناً مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وتماشياً مع مسار عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالته.



وتقوم فكرة المشروع على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز وخدمة مشروع التحديث السياسي من خلال التشاركية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.



ويهدف المشروع الى نشر الوعي السياسي المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي في المجتمعات المحلية، فضلا عن دعم البيئة المحفزة لإبراز القيادات الشبابية وتمكينها بأدوات المشاركة السياسية الفاعلة.



ويستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية، حيث ستحصل المشاريع المتأهلة على دعم مالي تتراوح قيمته بين 10 الى 35 الف دينار.



و سيتمكن الراغبون بالتقدم للحصول على دعم مالي بتعبئة طلب التقدم من خلال الرابط : www.join.kafd.jo ، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة في الفترة ما بين 13 شباط الحالي ولغاية 10 آذار المقبل.

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يشار إلى أن مشروع "تمكين" يأتي مواصلة لسلسلة المشاريع السياسية التي ينفذها الصندوق ضمن خطته البرامجية الهادفة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية.