الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 05:54 م

الاتفاق على فتح مكتب لوزارة الاستثمار بمقر تجارة عمان

w


الوكيل الاخباري - اتفق وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مشترك، اليوم الأربعاء، على فتح مكتب للوزارة بمقر الغرفة لخدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم.

ويهدف المكتب الذي سيتم افتتاحه بموجب مذكرة تفاهم ستوقع بين الطرفين في وقت قريب، إلى الترويج للفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة أمام الوفود التجارية الزائرة للغرفة.

وسيكون مكتب وزارة الاستثمار ضمن المكاتب الرسمية القائمة في خدمة المكان الواحد بالغرفة، لخدمة القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

9202220194213981647561

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

أخبار متعلقة
image (24)

ولي العهد يزور مقر خدمة "المكان الواحد" في غرفة تجارة عمّان

820224162736662274658

الخلايلة: لا قيود على خطباء الجمعة

www

لا تغيير على موعد الرحلات بين عمان وبغداد حتى اللحظة

302159342_386279510341897_7486638489509977817_n

ازدحام مروري بعد سقوط حاوية عن سطح تريلا في ماركا

yqixInfL08AjSIa3PfFJKOxrVbVqET5JnrzvRr3D

ضبط مركبة شحن محملة بـ10 ركاب زيادة في جرش

344666_5_1650722314

إدارة السير تكشف سبب تباطؤ حركة السير بعد جسر النهضة