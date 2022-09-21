الاتفاق على فتح مكتب لوزارة الاستثمار بمقر تجارة عمان

الوكيل الاخباري - اتفق وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مشترك، اليوم الأربعاء، على فتح مكتب للوزارة بمقر الغرفة لخدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم.



ويهدف المكتب الذي سيتم افتتاحه بموجب مذكرة تفاهم ستوقع بين الطرفين في وقت قريب، إلى الترويج للفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة أمام الوفود التجارية الزائرة للغرفة.



وسيكون مكتب وزارة الاستثمار ضمن المكاتب الرسمية القائمة في خدمة المكان الواحد بالغرفة، لخدمة القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

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